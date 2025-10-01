Imenik podjetij
Lam Research Inženir materialov Plače v San Francisco Bay Area

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Lam Research. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Lam Research so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)



Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Inženir materialov at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $210,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Inženir materialov role in San Francisco Bay Area is $191,667.

