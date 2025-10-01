Imenik podjetij
Lam Research
Lam Research Elektroinženir Plače v San Francisco Bay Area

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Lam Research. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$120K - $140K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$104K$120K$140K$149K
Običajen razpon
Možen razpon

$160K

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Lam Research so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Elektroinženir pri Lam Research in San Francisco Bay Area znaša letno skupno plačilo $148,941. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Lam Research za vlogo Elektroinženir in San Francisco Bay Area je $104,386.

