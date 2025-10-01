Imenik podjetij
Lalamove
Lalamove Programski inženir Plače v Greater Hong Kong Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Hong Kong Area pri Lalamove znaša skupaj HK$334K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Lalamove. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Mediani paket
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Skupaj na leto
HK$334K
Raven
L2
Osnovna plača
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Bonus
HK$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
1 Leto
HK$1.25M

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Lalamove in Greater Hong Kong Area znaša letno skupno plačilo HKHK$3,493,986. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Lalamove za vlogo Programski inženir in Greater Hong Kong Area je HKHK$2,412,249.

