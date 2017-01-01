Imenik podjetij
Lake County Schools
    O podjetju

    Lake County Schools serves over 40,000 students in Florida, offering a rigorous curriculum and diverse learning opportunities to prepare them for success in post-secondary education and the workforce.

    lake.k12.fl.us
    Spletna stran
    2,500
    Število zaposlenih
    $500M-$1B
    Ocenjen prihodek
    Sedež

    Drugi viri