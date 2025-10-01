Imenik podjetij
Kyte Programski inženir Plače v San Francisco Bay Area

Mediana Programski inženir nadomestila in San Francisco Bay Area pri Kyte znaša skupaj $195K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Kyte. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Mediani paket
company icon
Kyte
Software Engineer
San Francisco, CA
Skupaj na leto
$195K
Raven
L4
Osnovna plača
$175K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Kyte?

$160K

Najnovejše prijave plač
Najnovejše prijave plač

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Kyte in San Francisco Bay Area znaša letno skupno plačilo $250,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Kyte za vlogo Programski inženir in San Francisco Bay Area je $185,000.

