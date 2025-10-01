Programski inženir nadomestilo in United States pri Kyndryl se giblje od $128K na year za Band 6 do $193K na year za Band 9. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $122K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Kyndryl. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
