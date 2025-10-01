Programski inženir nadomestilo in Greater Austin Area pri Kyndryl se giblje od $106K na year za Band 6 do $121K na year za Band 8. Mediana yearnega nadomestila in Greater Austin Area znaša skupaj $107K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Kyndryl. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
