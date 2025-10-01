Imenik podjetij
Kyndryl
  • Plače
  • Podatkovni znanstvenik

  • Vse plače Podatkovni znanstvenik

  • Greater Bengaluru

Kyndryl Podatkovni znanstvenik Plače v Greater Bengaluru

Podatkovni znanstvenik nadomestilo in Greater Bengaluru pri Kyndryl znaša ₹2.79M na year za Band 7. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹2.95M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Kyndryl. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹2.79M
₹2.79M
₹0
₹0
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Kakšne so karierne stopnje pri Kyndryl?

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Podatkovni znanstvenik at Kyndryl in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹47,912. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyndryl for the Podatkovni znanstvenik role in Greater Bengaluru is ₹33,806.

