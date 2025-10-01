Podatkovni znanstvenik nadomestilo in Greater Bengaluru pri Kyndryl znaša ₹2.79M na year za Band 7. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹2.95M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Kyndryl. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹2.79M
₹2.79M
₹0
₹0
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
