KX Programski inženir Plače v United States

Mediana Programski inženir nadomestila in United States pri KX znaša skupaj $103K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete KX. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Mediani paket
company icon
KX
Software Engineer
New York, NY
Skupaj na leto
$103K
Raven
L3
Osnovna plača
$100K
Stock (/yr)
$2.5K
Bonus
$0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
1 Leto
Kakšne so karierne stopnje pri KX?

$160K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri KX in United States znaša letno skupno plačilo $252,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri KX za vlogo Programski inženir in United States je $100,000.

