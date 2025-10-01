Imenik podjetij
Kwalee
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Greater Bengaluru

Kwalee Programski inženir Plače v Greater Bengaluru

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Bengaluru pri Kwalee znaša skupaj ₹2.01M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Kwalee . Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Mediani paket
company icon
Kwalee
Frontend Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹2.01M
Raven
2
Osnovna plača
₹2.01M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
3 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Kwalee ?

₹13.94M

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Kwalee in Greater Bengaluru znaša letno skupno plačilo ₹2,311,398. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Kwalee za vlogo Programski inženir in Greater Bengaluru je ₹2,003,921.

