  • Plače
  Vse plače Analitik kibernetske varnosti

  Kroll Analitik kibernetske varnosti Plače

Kroll Analitik kibernetske varnosti Plače

Mediana Analitik kibernetske varnosti nadomestila pri Kroll znaša skupaj CA$138K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Kroll. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Mediani paket
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$138K
Raven
Senior Consultant
Osnovna plača
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
9 Leta
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Analitik kibernetske varnosti pri Kroll znaša letno skupno plačilo CA$175,216. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Kroll za vlogo Analitik kibernetske varnosti je CA$92,615.

