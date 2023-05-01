Imenik podjetij
Kratos Defense and Security Solutions
Kratos Defense and Security Solutions Plače

Plače Kratos Defense and Security Solutions se gibljejo od $33,830 skupnega letnega nadomestila za Strojni inženir na spodnjem koncu do $301,500 za Poslovni razvoj na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Kratos Defense and Security Solutions. Zadnja posodobitev: 9/7/2025

$160K

Poslovni razvoj
$302K
Strojni inženir
$33.8K
Strojni inženir
$73.5K

Programski inženir
$89.2K
Pogosta vprašanja

Самая высокооплачиваемая позиция в Kratos Defense and Security Solutions — Poslovni razvoj at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $301,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Kratos Defense and Security Solutions составляет $81,347.

