Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in Netherlands pri KPN znaša skupaj €62.7K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete KPN. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Mediani paket
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Skupaj na leto
€62.7K
Raven
-
Osnovna plača
€57.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€4.8K
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
3 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri KPN in Netherlands znaša letno skupno plačilo €115,118. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri KPN za vlogo Podatkovni znanstvenik in Netherlands je €61,972.

