Knowunity Plače

Plače Knowunity se gibljejo od $49,000 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec produktov na spodnjem koncu do $75,998 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Knowunity . Zadnja posodobitev: 11/23/2025