Adresár Spoločností
Knoema
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Knoema Platy

Platový rozsah Knoema sa pohybuje od $87,560 v celkovej kompenzácii ročne pre Oblikovalec izdelkov na spodnom konci do $318,400 pre Prodaja na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Knoema. Naposledy aktualizované: 8/16/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Znanstvenik podatkov
$201K
Oblikovalec izdelkov
$87.6K
Prodaja
$318K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Knoema הוא Prodaja at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $318,400. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Knoema הוא $201,000.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Knoema

Súvisiace spoločnosti

  • Dropbox
  • Airbnb
  • DoorDash
  • Coinbase
  • Uber
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje