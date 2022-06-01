Imenik podjetij
KMS Technology
KMS Technology Plače

Plače KMS Technology se gibljejo od $12,000 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $48,040 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri KMS Technology.

Programski inženir
Median $12K

Full-Stack programski inženir

Poslovni analitik
$19.3K
Trženjske operacije
$13.1K

Oblikovalec izdelkov
$13.5K
Vodja programskega inženiringa
$48K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri KMS Technology je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $48,040. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri KMS Technology je $13,507.

