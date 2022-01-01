KLDiscovery Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah KLDiscovery sa pohybuje od $8,964 v celkovej kompenzácii ročne pre Informacijski tehnolog (IT) na spodnom konci do $114,425 pre Vodja projekta na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov KLDiscovery. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $70K

Polno-stack programski inženir

Poslovni analitik
$59.7K
Informacijski tehnolog (IT)
$9K

Svetovalec za upravljanje
$101K
Vodja projekta
$114K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v KLDiscovery je Vodja projekta at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $114,425. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v KLDiscovery je $70,000.

