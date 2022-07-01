Adresár Spoločností
Kitware
Kitware Platy

Platový rozsah Kitware sa pohybuje od $127,000 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $293,525 pre Vodja znanosti podatkov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Kitware. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $127K
Vodja znanosti podatkov
$294K
Vodja razvoja programske opreme
$205K

Často kladené otázky

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Kitware je Vodja znanosti podatkov at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $293,525. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Kitware je $204,820.

