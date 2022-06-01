Kindred Healthcare Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah Kindred Healthcare sa pohybuje od $99,960 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $165,170 pre Operacije trženja na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Kindred Healthcare. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Finančni analitik
$134K
Operacije trženja
$165K
Razvijalec programske opreme
$100K

Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Kindred Healthcare je Operacije trženja at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $165,170. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Kindred Healthcare je $134,419.

