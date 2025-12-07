Imenik podjetij
Keystone Peer Review Organization
Keystone Peer Review Organization Arhitekt rešitev Plače

Povprečno Arhitekt rešitev skupno nadomestilo in United States pri Keystone Peer Review Organization se giblje od $125K do $177K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Keystone Peer Review Organization. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$141K - $161K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$125K$141K$161K$177K
Običajen razpon
Možen razpon

Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Keystone Peer Review Organization?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri Keystone Peer Review Organization in United States znaša letno skupno plačilo $177,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Keystone Peer Review Organization za vlogo Arhitekt rešitev in United States je $124,500.

Drugi viri

