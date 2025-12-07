Imenik podjetij
Keyfactor
  • Plače
  • Arhitekt rešitev

  • Vse plače Arhitekt rešitev

Keyfactor Arhitekt rešitev Plače

Povprečno Arhitekt rešitev skupno nadomestilo in United States pri Keyfactor se giblje od $119K do $170K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Keyfactor. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$136K - $160K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$119K$136K$160K$170K
Običajen razpon
Možen razpon

Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Keyfactor?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri Keyfactor in United States znaša letno skupno plačilo $169,650. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Keyfactor za vlogo Arhitekt rešitev in United States je $118,900.

