Povprečno Vodstveni svetovalec skupno nadomestilo in France pri Kepler se giblje od €52.1K do €74K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Kepler. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$68.2K - $80.8K
France
Običajen razpon
Možen razpon
$60K$68.2K$80.8K$85.2K
Običajen razpon
Možen razpon

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodstveni svetovalec pri Kepler in France znaša letno skupno plačilo €73,958. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Kepler za vlogo Vodstveni svetovalec in France je €52,092.

Drugi viri

