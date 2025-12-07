Imenik podjetij
Kepler
Kepler Strojni inženir Plače

Povprečno Strojni inženir skupno nadomestilo in Canada pri Kepler se giblje od CA$119K do CA$163K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Kepler. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$92.9K - $112K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
$86.8K$92.9K$112K$118K
Običajen razpon
Možen razpon

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Kepler in Canada znaša letno skupno plačilo CA$162,964. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Kepler za vlogo Strojni inženir in Canada je CA$119,413.

