Kent
  • Kemijski inženir

  • Vse plače Kemijski inženir

Kent Kemijski inženir Plače

Povprečno Kemijski inženir skupno nadomestilo in India pri Kent se giblje od ₹2.07M do ₹3.01M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Kent. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$27K - $30.8K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$23.5K$27K$30.8K$34.3K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Kent?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Kemijski inženir pri Kent in India znaša letno skupno plačilo ₹3,010,258. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Kent za vlogo Kemijski inženir in India je ₹2,066,363.

Drugi viri

