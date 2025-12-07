Imenik podjetij
Povprečno Programski inženir skupno nadomestilo in India pri KeepWorks se giblje od ₹1.44M do ₹2.1M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete KeepWorks. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$18.9K - $21.5K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$16.4K$18.9K$21.5K$24K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri KeepWorks?

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri KeepWorks in India znaša letno skupno plačilo ₹2,104,409. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri KeepWorks za vlogo Programski inženir in India je ₹1,444,552.

