KCI Technologies
KCI Technologies Plače

Plače KCI Technologies se gibljejo od $56,441 skupnega letnega nadomestila za Gradbeništvo inženir na spodnjem koncu do $97,594 za Vodja projekta na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri KCI Technologies. Zadnja posodobitev: 9/15/2025

$160K

Gradbeništvo inženir
$56.4K
Strojni inženir
$69.7K
MEP inženir
$83.6K

Vodja projekta
$97.6K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri KCI Technologies je Vodja projekta at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $97,594. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri KCI Technologies je $76,615.

