Adresár Spoločností
KBTG
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

KBTG Platy

Platový rozsah KBTG sa pohybuje od $10,841 v celkovej kompenzácii ročne pre Raziskovalec uporabniške izkušnje na spodnom konci do $44,087 pre Trženje na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov KBTG. Naposledy aktualizované: 8/22/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Median $22.1K

Polno-stack programski inženir

Znanstvenik podatkov
Median $17.4K
Poslovni analitik
$24.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Trženje
$44.1K
Vodja izdelka
$30.1K
Analitik kibernetske varnosti
$32.7K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$10.8K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v KBTG je Trženje at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $44,087. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v KBTG je $24,875.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre KBTG

Súvisiace spoločnosti

  • Amazon
  • Snap
  • Pinterest
  • PayPal
  • Tesla
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje