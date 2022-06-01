Imenik podjetij
Katapult Plače

Plače Katapult se gibljejo od $44,428 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $214,200 za Vodja podatkovne znanosti na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Katapult. Zadnja posodobitev: 9/15/2025

$160K

Vodja podatkovne znanosti
$214K
Podatkovni znanstvenik
$197K
Oblikovalec izdelkov
$99.5K

Programski inženir
$44.4K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Katapult je Vodja podatkovne znanosti at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $214,200. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Katapult je $148,255.

