KAR Global
KAR Global Platy

Platový rozsah KAR Global sa pohybuje od $73,365 v celkovej kompenzácii ročne pre Informacijski tehnolog (IT) na spodnom konci do $225,120 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov KAR Global. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $115K
Vodja izdelka
Median $96.4K
Znanstvenik podatkov
$101K

Informacijski tehnolog (IT)
$73.4K
Oblikovalec izdelkov
$116K
Vodja razvoja programske opreme
$225K
Tehnični vodja programa
$141K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v KAR Global je Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $225,120. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v KAR Global je $115,000.

