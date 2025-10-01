Imenik podjetij
Kairos Power
Kairos Power Strojni inženir Plače v San Francisco Bay Area

Mediana Strojni inženir nadomestila in San Francisco Bay Area pri Kairos Power znaša skupaj $150K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Kairos Power. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Mediani paket
company icon
Kairos Power
Hardware Engineer
Alameda, CA
Skupaj na leto
$150K
Raven
Senior Engineer 1
Osnovna plača
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Kairos Power?

$160K

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Prispevaj

Prispevaj

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Kairos Power in San Francisco Bay Area znaša letno skupno plačilo $159,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Kairos Power za vlogo Strojni inženir in San Francisco Bay Area je $105,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Kairos Power

