Justworks Vodja izdelkov Plače v New York City Area

Mediana Vodja izdelkov nadomestila in New York City Area pri Justworks znaša skupaj $200K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Justworks. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Mediani paket
company icon
Justworks
Product Manager
New York, NY
Skupaj na leto
$200K
Raven
Senior Products Manager
Osnovna plača
$185K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
7 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Justworks?

$160K

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

5%

LETO 1

15%

LETO 2

40%

LETO 3

40%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Justworks so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 5% se pridobi v 1st-LETO (5.00% letno)

  • 15% se pridobi v 2nd-LETO (1.25% mesečno)

  • 40% se pridobi v 3rd-LETO (3.33% mesečno)

  • 40% se pridobi v 4th-LETO (3.33% mesečno)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

LETO 1

30%

LETO 2

30%

LETO 3

30%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Justworks so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 10% se pridobi v 1st-LETO (10.00% letno)

  • 30% se pridobi v 2nd-LETO (2.50% mesečno)

  • 30% se pridobi v 3rd-LETO (2.50% mesečno)

  • 30% se pridobi v 4th-LETO (2.50% mesečno)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja izdelkov pri Justworks in New York City Area znaša letno skupno plačilo $250,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Justworks za vlogo Vodja izdelkov in New York City Area je $160,000.

Drugi viri