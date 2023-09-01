Imenik podjetij
Jumia
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Jumia Plače

Plače Jumia se gibljejo od $11,940 skupnega letnega nadomestila za Vodja projekta na spodnjem koncu do $33,232 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Jumia. Zadnja posodobitev: 9/7/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $23.5K
Vodja izdelkov
$33.2K
Vodja projekta
$11.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Jumia is Vodja izdelkov at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $33,232. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jumia is $23,546.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Jumia

Povezana podjetja

  • Facebook
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Flipkart
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri