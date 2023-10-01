Imenik podjetij
Julius Baer
Julius Baer Plače

Plače Julius Baer se gibljejo od $45,074 skupnega letnega nadomestila za Naložbeni bančnik na spodnjem koncu do $213,714 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Julius Baer. Zadnja posodobitev: 9/7/2025

$160K

Programski inženir
Median $162K

Full-Stack programski inženir

Podatkovni znanstvenik
$47.7K
Informacijski tehnolog (IT)
$175K

Naložbeni bančnik
$45.1K
Vodja projekta
$167K
Vodja programskega inženiringa
$214K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Julius Baer je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $213,714. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Julius Baer je $164,568.

