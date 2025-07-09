Imenik podjetij
JSW Plače

Plače JSW se gibljejo od $9,738 skupnega letnega nadomestila za Administrativni asistent na spodnjem koncu do $99,500 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri JSW. Zadnja posodobitev: 9/6/2025

$160K

Administrativni asistent
$9.7K
Programski inženir
$99.5K
Vodja programskega inženiringa
$93.4K

Pogosta vprašanja

