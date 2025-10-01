Programski inženir nadomestilo in New York City Area pri Johnson & Johnson se giblje od $81.6K na year za 23 do $116K na year za 24. Mediana yearnega nadomestila in New York City Area znaša skupaj $95K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Johnson & Johnson. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
23
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Vključeni naziviPredloži nov naziv