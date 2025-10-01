Imenik podjetij
Johnson & Johnson
  Plače
  Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • India

Johnson & Johnson Programski inženir Plače v India

Mediana Programski inženir nadomestila in India pri Johnson & Johnson znaša skupaj ₹1.76M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Johnson & Johnson. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Mediani paket
company icon
Johnson & Johnson
Data Engineer
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹1.76M
Raven
23
Osnovna plača
₹1.76M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
3 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Johnson & Johnson?

₹13.95M

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Vključeni nazivi

Full-Stack programski inženir

Sistemski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Johnson & Johnson in India znaša letno skupno plačilo ₹4,044,086. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Johnson & Johnson za vlogo Programski inženir in India je ₹1,763,539.

Drugi viri