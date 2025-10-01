Strojni inženir nadomestilo in Greater Los Angeles Area pri Johnson & Johnson znaša $88.3K na year za 23. Mediana yearnega nadomestila in Greater Los Angeles Area znaša skupaj $128K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Johnson & Johnson. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
23
$88.3K
$82.4K
$0
$5.9K
24
$ --
$ --
$ --
$ --
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
