Podatkovni znanstvenik nadomestilo in New York City Area pri Johnson & Johnson se giblje od $92.4K na year za 23 do $232K na year za 30. Mediana yearnega nadomestila in New York City Area znaša skupaj $220K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Johnson & Johnson. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
