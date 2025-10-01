Imenik podjetij
Podatkovni znanstvenik nadomestilo in Greater Boston Area pri Johnson & Johnson znaša $98.6K na year za 23. Mediana yearnega nadomestila in Greater Boston Area znaša skupaj $100K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Johnson & Johnson. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
23
Data Scientist
$98.6K
$95K
$0
$3.6K
24
Senior Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
25
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Kakšne so karierne stopnje pri Johnson & Johnson?

Vključeni nazivi

Biostatistician

Health Informatics

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Johnson & Johnson in Greater Boston Area znaša letno skupno plačilo $205,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Johnson & Johnson za vlogo Podatkovni znanstvenik in Greater Boston Area je $100,000.

Drugi viri