Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Podatkovni znanstvenik Plače

Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in United Kingdom pri Jaguar Land Rover znaša skupaj £54.9K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Jaguar Land Rover. Nazadnje posodobljeno: 9/27/2025

Mediani paket
company icon
Jaguar Land Rover
Data Scientist
Coventry, EN, United Kingdom
Skupaj na leto
£54.9K
Raven
-
Osnovna plača
£54.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Jaguar Land Rover?

£122K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Jaguar Land Rover in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £67,041. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Jaguar Land Rover za vlogo Podatkovni znanstvenik in United Kingdom je £53,194.

