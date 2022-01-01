Adresár Spoločností
Jacobs Platy

Platový rozsah Jacobs sa pohybuje od $44,786 v celkovej kompenzácii ročne pre Prodaja na spodnom konci do $194,000 pre Vodja projekta na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Jacobs. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Polno-stack programski inženir

Gradbeni inženir
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Prometni inženir

Gradbeni konstruktor

Strojni inženir
L1 $69.4K
L3 $108K

Vodja projekta
L3 $143K
L5 $194K
Znanstvenik podatkov
Median $148K
Letalski inženir
Median $108K
Analitik kibernetske varnosti
Median $80K
Računovodja
$133K
Poslovni analitik
$69.7K
Razvoj poslovanja
$85.2K
Kemijski inženir
$84.6K
Elektro inženir
$60.2K
Geološki inženir
$70.6K
Strojni inženir
$137K
Informacijski tehnolog (IT)
$70.4K
Svetovalec za upravljanje
$124K
MEP inženir
$129K
Vodja izdelka
$98.5K
Vodja programa
$146K
Prodaja
$44.8K
Vodja razvoja programske opreme
$176K
Arhitekt rešitev
$184K

Arhitekt podatkov

Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

El rol con mayor salario reportado en Jacobs es Vodja projekta at the L5 level con una compensación total anual de $194,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Jacobs es $104,834.

