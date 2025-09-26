Imenik podjetij
Jackson National Life Insurance Company Podatkovni analitik Plače

Povprečno Podatkovni analitik skupno nadomestilo in United States pri Jackson National Life Insurance Company se giblje od $64K do $93.2K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Jackson National Life Insurance Company. Nazadnje posodobljeno: 9/26/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$73.5K - $83.7K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$64K$73.5K$83.7K$93.2K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Jackson National Life Insurance Company?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Jackson National Life Insurance Company in United States znaša letno skupno plačilo $93,220. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Jackson National Life Insurance Company za vlogo Podatkovni analitik in United States je $63,990.

