Programski inženir nadomestilo in Taiwan pri Jabil se giblje od NT$1.25M na year za Software Engineer II do NT$1.63M na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Taiwan znaša skupaj NT$1.4M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Jabil. Nazadnje posodobljeno: 9/26/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Junior Software Engineer
(Začetna stopnja)
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Jabil in Taiwan znaša letno skupno plačilo NT$2,833,786. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Jabil za vlogo Programski inženir in Taiwan je NT$1,193,556.

