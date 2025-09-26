Imenik podjetij
Mediana Strojni inženir nadomestila in United States pri Jabil znaša skupaj $135K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Jabil. Nazadnje posodobljeno: 9/26/2025

Mediani paket
company icon
Jabil
Product Engineer
Boston, MA
Skupaj na leto
$135K
Raven
Mechanical Engineer IV
Osnovna plača
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
6 Leta
Leta izkušenj
8 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Jabil?

$160K

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Strojni inženir at Jabil in United States sits at a yearly total compensation of $185,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jabil for the Strojni inženir role in United States is $120,000.

