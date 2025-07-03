Itau Plače

Plače Itau se gibljejo od $6,378 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec produktov na spodnjem koncu do $80,277 za Vodja podatkovne znanosti na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Itau . Zadnja posodobitev: 11/22/2025