Itau
Itau Plače

Plače Itau se gibljejo od $6,378 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec produktov na spodnjem koncu do $80,277 za Vodja podatkovne znanosti na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Itau. Zadnja posodobitev: 11/22/2025

Programski inženir
Median $36.7K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Podatkovni inženir

Podatkovni znanstvenik
Median $33.9K
Vodja programskega inženirstva
Median $56.5K

Vodja produktov
Median $36.4K
Podatkovni analitik
Median $16.6K
Arhitekt rešitev
Median $50.5K
Poslovni analitik
$16.6K
Vodja podatkovne znanosti
$80.3K
Finančni analitik
$54K
Človeški viri
$17.7K
Trženje
$20.5K
Oblikovalec produktov
$6.4K
Vodja programov
$33.7K
Vodja projektov
$33.7K
Analitik kibernetske varnosti
$31.6K
Vodja tehničnih programov
$38.2K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Itau je Vodja podatkovne znanosti at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $80,277. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Itau je $33,820.

Drugi viri

