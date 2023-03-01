Isracard Plače

Plače Isracard se gibljejo od $25,309 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $165,301 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Isracard . Zadnja posodobitev: 11/22/2025