iRhythm Platy

Platový rozsah iRhythm sa pohybuje od $124,375 v celkovej kompenzácii ročne pre Operacije trženja na spodnom konci do $357,700 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov iRhythm. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $211K
Poslovni analitik
$154K
Strojni inženir
$179K

Operacije trženja
$124K
Vodja izdelka
$266K
Prodaja
$199K
Vodja razvoja programske opreme
$358K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$153K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti iRhythm podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (25.00% ročne)

Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v iRhythm je Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $357,700. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v iRhythm je $188,876.

