iQIYI
iQIYI Podatkovni analitik Plače

Povprečno Podatkovni analitik skupno nadomestilo in Taiwan pri iQIYI se giblje od NT$756K do NT$1.04M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete iQIYI. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$26.8K - $31.8K
Taiwan
Običajen razpon
Možen razpon
$24.7K$26.8K$31.8K$33.8K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri iQIYI?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri iQIYI in Taiwan znaša letno skupno plačilo NT$1,035,161. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri iQIYI za vlogo Podatkovni analitik in Taiwan je NT$756,117.

