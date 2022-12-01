Adresár Spoločností
Investec
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Investec Platy

Platový rozsah Investec sa pohybuje od $21,164 v celkovej kompenzácii ročne pre Investicijski bančnik na spodnom konci do $158,746 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Investec. Naposledy aktualizované: 8/13/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Analitik podatkov
$72.4K
Znanstvenik podatkov
$92.4K
Investicijski bančnik
$21.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Trženje
$125K
Oblikovalec izdelkov
$65.2K
Vodja projekta
$42.2K
Razvijalec programske opreme
$81K
Vodja razvoja programske opreme
$159K
Arhitekt rešitev
$53.8K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

The highest paying role reported at Investec is Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $158,746. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Investec is $72,417.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Investec

Súvisiace spoločnosti

  • Snap
  • Microsoft
  • PayPal
  • Amazon
  • Uber
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje