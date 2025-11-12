Backend programski inženir nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Intuit se giblje od $155K na year za Software Engineer 1 do $534K na year za Senior Staff Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $265K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Intuit. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Software Engineer 1
$155K
$129K
$15.7K
$10.7K
Software Engineer 2
$202K
$154K
$35.6K
$12.7K
Senior Software Engineer
$274K
$186K
$72K
$16.1K
Staff Software Engineer
$355K
$208K
$110K
$36.4K
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Intuit so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)